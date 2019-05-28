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Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari sporcularla iftar açtı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Şefik Ensari sporcularla iftar açtı.

28 Mayıs 2019 Salı 20:58
Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari sporcularla iftar açtı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Şefik Ensari sporcularla iftar açtı.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce her yıl geleneksel olarak sporcu vegençlere yönelik düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Misafirleri kapıda tek tek karşılayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necip Çınarcı, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.


Yemekte bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, “Her yıl geleneksel olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzce gençlerimize yönelik düzenlenen gençlik iftarı programında hep birlikte sohbet ederek iftar açıyoruz. Buradaki iftar programımıza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde sosyal, sportif, kültür ve sanat kurslarımıza katılan gençlerimiz ve gençlik merkezimize üye olan 350 gencimizle iftarın güzelliğini yaşıyoruz. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzdeki sporcularımız hem il hem de ülke çapında büyük başarılara imza atarak ilçedeki sportif faaliyetlerimize büyük bir ivme kazandırdılar. Bu başarıların hepsi emekle, özveri ile elde edilmiştir. Çaldıran Kaymakamlığı olarak her zaman emek ve çaba sizlerden, destek bizlerden düşüncesi ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başarılarınızın devamını temenni ederken, hayırlı iftarlar diliyorum” dedi.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, ilçede birçok sporcuyu bünyesinde barındıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğündeki gençlerle birlikte iftar açmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “İlçemizdeki gençlik, güzel başarılara imza atarak hem ilçemizi hem de ilimizin tanıtımına büyük katkı sunmaktadır. Burada bulunan 350 genç sporcumuzun başarılarına başarı katmak adına Çaldıran Belediyesi olarak her zaman maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Rahmet ve merhamet ayının son haftasında sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşar, başarılarınızın devamını temenni ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 20:58
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