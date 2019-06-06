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Kaymakam Dundar ile Başkan Ensari, şehitaileleri vegazilerlebayramlaştı

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06 Haziran 2019 Perşembe 13:43
Kaymakam Dundar ile Başkan Ensari, şehitaileleri vegazilerlebayramlaştı

Van’ın Çaldıran Kaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkanı Şefik Ensari ve beraberindekiler ile birlikte şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı


ÇaldıranKaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkanı Şefik Ensari veberaberinde Tugay Komutan Yardımcısı Piyade AlbayÖzkan Kantemir, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, Şehit Aileleri Gazileri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, Çaldıran İlçe Müftü Vekili Muhammed Şakir ile birlikte Tendürek Dağı eteklerindebulunanYaşkütük ve Yukarı Yanıktaş mahallelerinde bulunan şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlaştılar.


KaymakamDundar, Başkan Ensari ve beraberindekiler Yukarı Yanıktaş Mahallesinde 1992 yılında mahalleyi basan PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Ahmet Çelik, Kazım Altunten, Ferzende Altunten, Ayşe Altunten, Atila Çiçek, Gönül Aladağ, 2017 yılında Tendürek Dağında çıkan çatışma sonucu şehit olan İsmail Deniz, gazı Emrullah Çiçek ile Yaşkütük Mahallesinde şehit olan İhsan Taş, Muzaffer Aladağ, Mehmet Aladağ’ın ailelerini ziyaret ederek bayramlaştılar. Burada Kaymakam Dundarve Başkan Ensari ve beraberindekiler şehit çocuklarıyla tek tek ilgilenerek bayramlıklar hediye ettiler. Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazn-ı şerifi geride bırakarak Ramazan bayramının güzelliklerini idrak ettiğimiz bu günlerde ilçemizde 1992 ve 2017 yılları arasındayaşanan terör olaylarında vatanın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gezilerimizin aileleriyle baylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibidevletimiz bayram günlerinde, sorun ve sıkıntılı anlarında şehit ve gazilerimizin ailelerinin yanında yer aldı yer almaya da devam edecektir . Vatanları uğruna Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Çaldıran şavaşında olduğu gibibu günde hayatlarını vatanları uğrunafeda eden şehitlerimizin ailleleri şehitlerimizin bizlere emanetleridirler. Ülkesi uğruna hayatlarını fedaeden aziz şehitlerimizi rahmet anarken gazilerimize sağlık dolu uzun ömürler diler tüm şehit yakınlarımızınailelerinin ve gazzilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum” dedi.


Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, ”Onbir ayın sulatanı Ramazanı hüzünle geride bırakarak Ramazan bayramının coşkusunu şehit aileleri ve gazilerimizle paylaşmanın onurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerimize desteklerini devam etmişlerdir. Çaldıran Belediyesi olarak bizler de hayatlarını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna feda eden aziz şehit ailelerimiz ve gazilerimizyanında olduğumuzu belirtir üzerimize düşebilecek maddi ve manevi fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzubelirtmek isterim.Ülkemizin uğruna şehadet şerbetini içen şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlereyadigar olarak kalmışlardır. Tüm şehit aileleri ve gazilerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Kaymakam Dundar, Başkan Ensari ve beraberindekilere şehit ve gazi ailelerince verilen ikramların ardından mahallelerden ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:43
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