Kaymakam Dundar, hastane inşaatında incelemelerde bulundu

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatını denetleyerek firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Çaldıran’da hizmet veren 25 yataklı hastanenin yetersiz olması nedeniyle girişimlerde bulunan Kaymakam Tekin Dundar, ilçeye tam teşekküllü 75 yataklı bir hastane kazandırdı. Yapımı devam eden hastane inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Dundar, “İlçemizdeki 25 yataklı devlet hastanesi ihtiyaca cevap verememekteydi. Bunun için yeni bir hastanenin yapılması girişimlerimizi başlattık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleri ile hemen hastanemiz ve 10 dairelik lojmanın yapımına başlandı. İnşaatımızı inceledik, geceli gündüzlü çalışmalar devam etmektedir. Hastanemizin Ekim 2019 yılında bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını planlıyoruz. Hastanemizin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 105 yatak kapasiteli hastanemiz hizmet verecektir. Vatandaşlarımız artık dahiliye, kadın hastalıkları çocuk göz, kardiyolog, ortopedi gibi alanlarda il merkezindeki bir hastanede yapılan hizmetlerin böylelikle burada alabilecekler. Çaldıran’da yapılması gereken her hizmeti yaptık,verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Yarım kalan projelerimizin tamamlanması için de geceli gündüzlü çalışarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması çabalarımız devem edecektir” dedi.