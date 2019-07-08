Kaymakam Doğru’dan iki proje müjdesi

Adıyaman’ın Sincik ilçe Kaymakamı Faruk Doğru, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı ve Arıcılar Derneğinin ortaklaşa GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğu 2 adet projenin kabul edildiğini belirti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan "Modern Ceviz Yetiştiriciliği" ve "Organik Arıcılığa Geçişte Organik Kovan Kullanımının Yaygınlaştırılması" projelerinin kabul edildiğini belirten Kaymakam Doğru, modern ceviz yetiştiriciliği projesi kapsamında 42 çiftçiye 5’er dönüm olmak üzere toplamda 208 dönüm ceviz bahçesi, arıcılık projesi kapsamında ise 100 arıcıya 25’er adet olmak üzere toplamda 2 bin 500 adet arısız organik kovan dağıtılacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Faruk Doğru, "İlçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğümüz ile ziraat odası başkanlığının ortaklaşa hazırladığı modern ceviz yetiştiriciliği projesi kapsamında 42 çiftçimize 5’er dönümlük alanda ceviz bahçesi dikimi yapılacak. Bu projemizin maliyeti yaklaşık 300 bin TL, bunun 210 bin TL, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı karşılayacak, geriye kalan kısmını çiftçilerimiz karşılayacaklar. Bu projemiz yüzde 70 hibeli, yüzde 30 çiftçi destekli bir projedir. Bu projemizin amacı Sincik’te tarım ile uğraşan üreticilerimizin kuru tarla tarımı ile düşük gelir elde ettikleri, bunun yerine ceviz bahçelerini yaygınlaştırarak yörede başka kültür bitkilerin yetiştirilmesine imkan sağlayarak ilçenin sosyo-ekonomikgelişmişlik düzeyini arttırılmasını sağlamaktır. Bahçe tarımı konusunda ilçede farkındalık oluşturmak, yetiştiricilikte sadece hububat üretimi yapan çiftçilerimizin meyve üretimine geçmelerini teşvik ederek yörede başka kültür bitkilerin yetiştirilmesi ile daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktır" dedi.

Organik arıcılığa geçişte arıcılara destek olmak amacıyla proje kapsamında 2 bin 500 arısız organik kovan dağıtılacağını belirten Kaymakam Doğru, "Sincik’te arıcılık belli bir seviyeye gelmiş durumda. Arıcılar derneğimiz ile birlikte GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğumuz proje kapsamında 100 arıcımıza 25’er adet arısız kovan desteği sağlanacak. Bu projemizin yaklaşık maliyeti 390 bin TL, bunun yaklaşık 273 bin TL’sini GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı karşılayacak, geriye kalan kısmı arıcılarımız karşılayacaktır. Bu projemizde yüzde 70 hibe, yüzde 30 çiftçi desteklidir. Bu projemizin amacı ise, Sincik Arıcılık Eğitim ve Kültür Derneği üyelerine 25 adet arısız organik kovan verilerek oğul alma yöntemi ile organik arıcılığın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Toplamda 690 bin TL’lik bu iki projemizin 483 bin TL’sini GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı karşılayacaktır. Her iki projemize desteklerinden dolayı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.