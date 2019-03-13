Kaymakam Deniz Pişkin’in kamu kurumlarındaki mesai denetimleri sürüyor
Kastamonu’nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarına yönelik mesai denetimlerine devam ediyor.13 Mart 2019 Çarşamba 11:12
Kastamonu’nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarına yönelik mesai denetimlerine devam ediyor.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kamu kurumlarındaki mesai denetimlerini sürdürüyor. Tosya Tapu Müdürlüğünde mesai denetimi gerçekleştiren Kaymakam Deniz Pişkin, denetim amaçlarının kamu hizmetlerinde kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayarak vatandaşın mağduriyetini engellemek olduğunu söyledi.
Kaymakam Pişkin, "Amacımız, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayarak vatandaşımızın mağduriyetini engellemektir" ifadelerini kullandı.
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