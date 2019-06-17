Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosya’da YKS sınavları huzur içinde yapıldı"

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede üniversite giriş sınavları güvenli ve huzurlu bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) 3 oturumda düzenlediği 2019 YKS sınavları TYT, AYT ve YDT Tosya’da toplam 500 kişinin görev aldığı 8 binada gerçekleştirildi. Bu yıl Tosya’da ilk defa yapılan üniversite giriş sınavı sonrası değerlendirmelerde bulunan ÖSYM Tosya Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı Kaymakam Deniz Pişkin açıklama yaptı. Sınavın ilçede sorunsuz ve güvenli bir şekilde tamamlandığının altını çizen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Geçen yıl çok zorunlu ve meşakkatli bir çalışma ile ÖSYM’ye yapmış olduğumuz uygun değerlendirildi ve Tosya bu anlamda OSYM Sınav Koordinasyon Merkezi olarak ilan edildi. Hatta bu yılın Mart ayında sayın rektörümüzün de katılımıyla sınav koordinasyon merkezimin açılışını gerçekleştirmiştik. Ve bu günde Tosya olarak ilk sınavımızı veriyoruz. 15-16 Haziran yani dün ve bugün yapılmakta olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Sınavı sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar her hangi bir sorun yaşanmadı. Bin 22 öğrencimiz sınavlara katıldı. Otumlar sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Yaklaşık 500 görevlimizin görev aldığı sınav 8 binada gerçekleştirildi" dedi.

Sınav öncesi ve sınav sırasında oluşabilecek sorunlara karşı tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Pişkin, "Bütün güvenlik tedbirleri ince detayına kadar görüşüldü, karara bağlandı.Sınav sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınavda görev alan tüm arkadaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyorum. Halkımıza da duyarlılığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize sessiz ve sakin ortam oluşturmak adına ilçedeki farkındalık bizi ziyadesiyle memnun etti. Çünkü bu tür kazanımlar ilçe adına prestij kazanımlarıdır. Tosya’nın ÖSYM Sınav Merkezi ilan edilmesinin hem prestijine, hem ekonomi ve sosyal anlamında katkısı olacaktır. Esnafımızda buna ilgi göstermiş cevap vermiş çarşı canlı. Tosya bunu güzel bir şekilde başarıya erdirdi. İlçemizde 600 öğrenci bu sınava girdi ve bunun yaklaşık 400 tanesi yani bin 22 öğrencinin 400 tanesi diğer ilçelerden geliyor. Gerek Ilgaz’dan, gerek Kargı’dan İskilip’ten gelen öğrencilerle bu sayı bin 22’ye ulaşmış durumda. Bu kazanımın korunması gerek açıköğretim sınavları gerekse KPSS sınavları olmak üzere her türlü sınavı kendi bünyesinde kendi sınav merkezinde yapabilmesi için çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek” diye konuştu.