Kaymakam Deniz Pişkin, Diyanet ve Halk Eğitim kurslarını ziyaret etti Kastamonu’nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, Karabey Köyünde kadınlara yönelik açılan Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını ziyaret etti.

Kastamonu’nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, Karabey Köyünde kadınlara yönelik açılan Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını ziyaret etti.

Tosya Kaymakamı, Karabey Köyünde kadınlara eğitim veren Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını ziyaret etti. Kaymakam Deniz Pişkin’in ziyaretinde İlçe Müftüsü Eyyup Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Halk Eğitim Müdürü Nesrin Avcı, Milli Eğitim Şube Müdürü Sevgi Alkan ve Karabey Muhtarı Bekir Yazanlar’ da hazır bulundu. Köydeki Kur’an Kursu ile Nakış-Dikiş Kursu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, kursiyerlerle sohbet ederek ihtiyaç ve önerilerini sordu.

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