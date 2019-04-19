Kaymakam Çiçek: Şehit ve gazilerimiz başımızın tacı

Kütahya’nın Emet Kaymakam Hasan Çiçek, şehit ailelerinin evlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Kaymakam Hasan Çiçek’e, Merkez Karakol Komutanı Mustafa Aydın Uçar, Örencik Jandarma Komutanı Ahmet Adıyaman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım, İlçe Müftü Vekili İsmail İleri ve muhtarlar eşlik ettiler.

Şehit ve gazi ailelerinegöstermiş olduğu sıcak ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Çiçek, ’’ Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanımızın toprakları, şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz aziz milletimize ve devletimize en kutsal emanetlerdir. Devletimizin bütün imkanları hizmetinizdedir. Kapımız 24 saat, şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman sizlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri, Kaymakam Çiçek’e ve beraberindeki heyete, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür ettiler.