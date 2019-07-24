0553 313 94 23

Kaymakam Çiçek, basın mensuplarıyla buluştu

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakamı Hasan Çiçek, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:44
Kaymakam Çiçek, basın mensuplarıyla buluştu

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakamı Hasan Çiçek, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.


Kaymakam Çiçek, 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyetin ilanıyla Türk basınından ilk kez sansürün kaldırılmasının bir yıl dönümünü daha idrak ettiklerini belirterek, "Halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru haber akışıyla bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir. Basın çalışanlarımızın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki yükümlülüklerini en iyi biçimde yerine getirmek için gösterdikleri çabalar hiç kuşkusuz takdire şayandır. Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir’’ dedi.


Kahvaltıda, Kaymakam Çiçek ve basın mensupları, bölgenin sorunları, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kavaklıgil ilk istişare toplantısını yaptı
    1. Başkan Kavaklıgil ilk istişare..
    2. Vali Erin basın bayramını unutmadı
    3. Yusufeli’nde kayalıklar profesyonel..
    4. Dede Korkut anısına ’Çinimaçin Çini’..
    5. Yumurtadaki ihracat sıkıntısı
    6. Yağmursuyu kanalına düşen yavru kediyi..
    7. Adıyaman’ın yeni yerleşim alanlarında..
    8. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    9. Kurbanlıklar görücüye çıktı
    10. VAli Akın, Çiçekdağı İlçesinde..
    11. İran uyruklu yolcunun ayakkabı..
    12. Tekne motoru hırsızı yakalandı
    13. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    14. Sudan’da bir darbe girişimi daha..
    15. Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü
    16. Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni..
    17. Kan konduran sözler! Bize karşı çıkanı..
    18. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    19. 250 yıllık gıda ambarı çiftçinin..
    20. Belçika'da yüksek sıcaklık "kırmızı..
    21. Naim Erol Özgüner kimdir? İBB son..
    22. Başkan Deniz’den toplu sözleşme..
    23. Şampiyonlar Canpolat ile buluştu
    24. Belediyeden yaşlılara destek
    25. Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina..
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. Meksika'da uçak düştü: Ölüler var
    28. Şehit çocuklarının sünnet sevinci
    29. Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor
    30. (Özel) Kuyumcuyu yaralayan soyguncu,..
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?