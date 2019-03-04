Kaymakam Çelik’ten satrançta derece yapanlara ödül

Diyarbakır’ın Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Çelik, Lice okullar arası satranç turnuvasında birinci olan takıma ayakkabı hediye etti.

Kaymakam Çelik, ilçedeki okullar arasında düzenlenen satranç turnuvasında başarı gösteren öğrencileri makamında ağırladı. burada konuşan Kaymakam Çelik, bu tür organizasyonların ilçede yapılmasını çok anlamlı bulduğunu ve önemsediğini söyledi. Çelik, "Benzer organizasyonların yapılması için her zaman destek vermeye hazırız. Emeği geçen, etkinliği organize eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Çelik, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra dereceye girenlere ayakkabı hediye etti.