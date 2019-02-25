Kaymakam Çelik vatandaşlarla bir araya geldi Diyarbakır’ın Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik kamu kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı halk toplantısı gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik kamu kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı halk toplantısı gerçekleştirdi.

Aile Destek Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıda geçen ay yapılan ve gündeme alınan sorunların çözümü noktasında yapılan son çalışmalar görüşüldü. Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinleyen Kaymakam Çelik, taleplerin incelenmesi ve gereğinin yapılması hususunda yetkililere talimat verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.