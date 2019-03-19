0553 313 94 23

Kaymakam Can, şehit aileleriyle bir araya geldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamı Mustafa Can 18 Mart Şehitlerini Anma Programları kapsamında şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

19 Mart 2019 Salı 13:29
Kaymakam Can, şehit aileleriyle bir araya geldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamı Mustafa Can 18 Mart Şehitlerini Anma Programları kapsamında şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.


Kahvaltıya Biga Kaymakamı Mustafa Can ve eşi, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Biga İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Erikli, İlçe Emniyet Müdürü Alaaddin Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve daire amirleri katıldı. Kaymakam Mustafa Can,"Bizler de sizin evlatlarınız olarak her zaman emrinizdeyiz, her zaman hizmetinizdeyiz. Devletimiz olarak, milletimiz olarak sizlerin her türlü maddi manevi sıkıntılarınızda yardımcı olmaya hazırız, her zaman kapımız sizlere sonuna kadar açık" deddi.


18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü münasebetiyleşehit aileleri ile bir araya geldiklerini dile getiren Can, " Sizler için ne yapsak azdır. Çünkü sizler ve sizlerin yetiştirdiği evlatlarınız bizim vatanımız için, devletimiz için, bayrağımız için, milli manevi mukaddesatımız için canlarını feda ettiler. Bunun dünyevi olarak hiçbir karşılığı yoktur. Biz ne yaparsak yapalım bizim duadan başka belki yapacak en kutsal görevimiz bunun dışında hiç bir şey olmadığına inanıyorum. Çünkü zaten sizlerin yetiştirdiği evlatlar şehit olan kardeşlerimiz onlar mükafatlarını bizleri yaratan yüce Allah’tan aldılar ve inşallah ahrette de zaten fazlasıyla alacaklardır ve öbür tarafta Peygamber Efendimize komşu olacaklardır. İnşallah rabbim bizleri de onların şefaatine nail eylesin inşallah. Bizler sizlerin yetiştirmiş olduğu evlatlarınızla gurur duyuyoruz. Sizler zannetmeyin ki belki bir evladınızı bu vatan için şehit ettiniz ancak emin olun 81 milyon artık sizin evladınızdır, kardeşinizdir, eşinizdir, annenizdir, babanızdır bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben bu vesileyle tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum burada aramızda olmayan ebediyete intikal eden şehit ailelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.


Daha sonra Biga’da ikamet eden 27 şehit ailesi ziyaret edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı!
    1. Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı!
    2. AK Parti’nin Çankaya adayı Türkmen’den..
    3. TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda’daki..
    4. Altını tahtından etti! Rekor fiyata..
    5. Spordan hemen sonra duş almak zararlı..
    6. Hollanda’da soruşturma sürüyor
    7. Kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu
    8. Belçika’nın başkenti Brüksel’de..
    9. Eş zamanlı "Huzur" uygulaması..
    10. Fen liselerinin satrançta yıllardır..
    11. Dündar’dan gönül yolculuğu
    12. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    13. Sarıgöl Kızılçukur sağlık ocağına..
    14. Özel çocuklar zumba dansıyla coştu
    15. Kardeşi tarafından bıçaklandı!..
    16. Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam..
    17. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye..
    18. Polisin ölümüne neden olan sürücü..
    19. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    20. Ambarlar tarihi yansıtıyor
    21. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    22. Eski Tunceli Belediye Başkan..
    23. Kardiyoloji Uzmanı Eser Acar ’Yılın..
    24. Ankara'da EGO otobüsü yandı!
    25. Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği..
    26. Samandağ Belediyesi bez çanta dağıttı
    27. Eskişehir'de FETÖ/PDY davalarında karar
    28. Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar..
    29. Şahin’den Fıstıkçılar Sitesi esnafına..
    30. Hisar, Bursa’nın Açık Panoramik Müzesi..
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı