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Kaymakam Çalık: "Kıyılar vatandaşımıza açıktır"

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, muhtarlarla yaptığı toplantıda deniz kıyılarının vatandaşlara açık olduğuna dikkati çekti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:39
Kaymakam Çalık: "Kıyılar vatandaşımıza açıktır"

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, muhtarlarla yaptığı toplantıda deniz kıyılarının vatandaşlara açık olduğuna dikkati çekti.


Çalık, muhtarlarla yaptığı toplantıda bir soru üzerine, vatandaşların denize girecekleri kıyılarda şezlong ve şemsiye kiralama parası ödemek zorunda olmadığının altını çizerek, "Kıyıların mülkiyeti kimsenin tekelinde değildir. Kumsallarda yapılaşma kıyı konusundaki yasaya aykırıdır" dedi.


Toplantıda konuşan Kapıdağ’da ki kırsal mahallelerin muhtarları, "Kapıdağ, piknik için gelen vatandaşların bıraktıkları çöp ve atıklarla dolu" diyerek şikayette bulundular. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, "Bu durum bir eğitim sorunudur. Vatandaşlarımızdan, bu konuda sorumlu davranmalarını ve piknik için geldiklerinde çöp ve atıklarını orada bırakmayarak, yanlarında götürmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:39
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