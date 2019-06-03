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Kaymakam Bilici, trafik denetimlerine katıldı

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, trafik denetimlerine katıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:23
Kaymakam Bilici, trafik denetimlerine katıldı

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, trafik denetimlerine katıldı.


Kaymakam Bilici, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmaları ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmeleri için İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Selim Kasacı ile birlikte Batman-Diyarbakır-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Bekirhan Beldesi jandarma asayiş ve yol uygulama noktasında denetlemelerde bulunarak yol uygulaması yapan jandarma personellerine eşlik etti. Jandarma personellerinin güvenlik, önleyici ve trafik hizmetleriyle ilgili yol uygulama faaliyetlerini izleyen ve jandarma personeline bir süre eşlik eden Kaymakam Bilici, yolcularla sohbet ederek vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları, gidecekleri yerlere sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmaları ve sevdikleriyle huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.


Yol uygulamasında, uygulamanın yapıldığı Batman-Diyarbakır-Bitlis karayolunun hem bölge hem de uluslar arası karayolu ana bağlantı yolu ve geçiş noktası konumunda olduğunu kaydeden Kaymakam Bilici, yol üzerindeki uygulama noktalarının güvenlik açısından taşıdığı öneme işaret ederek yapılan tüm çalışmaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğunu, denetimlerin asayiş, güvenlik ve trafik açısından çok önemli olduğunu söyledi.


Kaymakam Bilici’yi karşılarında gören vatandaşlar da, kendilerinin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik faaliyetleri engelleyici yol uygulamalarında memnun olduklarını ifade ederek jandarma personellerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:23
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