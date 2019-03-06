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Kaymakam Bilici TEİAŞ trafo merkezinde incelemelerde bulundu

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, TEİAŞ trafo merkezinde incelemelerde bulundu.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
Kaymakam Bilici TEİAŞ trafo merkezinde incelemelerde bulundu

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, TEİAŞ trafo merkezinde incelemelerde bulundu.


Kaymakam Bilici, önümüzdeki mayıs ayında hizmete girecek olan Kozluk TEİAŞ trafo merkezini gezerek incelemelerde bulundu. Son teknolojinin kullanılarak enerji iletim hatları ile birlikte 20 milyon liraya mal olan trafo merkezi ile ilgili görevli elektrik ve elektronik mühendisi Orhan Yürük ve inşaat mühendisi Mehmet Veysi Genç’ten bilgi alan Bilici, trafo kapasitesinin ilçe merkezi ile 69 köye yetecek kapasiteye sahip olduğunu, bu önemli yatırım sayesinde elektrik enerjisi konusunda ilçenin rahatlayacağını ve uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanmayacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
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