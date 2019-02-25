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Kaymakam Bilici, petrol kuyusunda incelemelerde bulundu

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bicili, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Kozluk Kumlupınar köyü yakınlarında petrol arama ve sondaj faaliyetlerinin yürütüldüğü Batı Yemişlik 1 No’lu petrol kuyusunda incelemelerde bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:36
Kaymakam Bilici, petrol kuyusunda incelemelerde bulundu

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bicili, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Kozluk Kumlupınar köyü yakınlarında petrol arama ve sondaj faaliyetlerinin yürütüldüğü Batı Yemişlik 1 No’lu petrol kuyusunda incelemelerde bulundu.


İncelemeler sırasında Kaymakam Bilici’ye Kozluk Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı ve TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir eşlik etti. Yürütülen petrol arama faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bilici, çalışma alanını gezdikten sonra çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:36
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