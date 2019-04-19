Kaymakam Başar’dan şehit ailelerine ziyaret

Hisarcık Kaymakamı Furkan Başar, Şehitler Haftası nedeniyle ilçe merkez ve köylerindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Başar, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Emrullah Gündoğdu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Türkdoğan ile birlikte ilçe merkezi ve Hasanlar köyündeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde şanlı tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu Türk milletinin birlik ve bölünmez bütünlüğünün en büyük kanıtının, bu topraklar için canını feda eden şehitler olduğuna vurgu yapan Kaymakam Furkan Başar,” Türk Milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıkmıştır. Bu başarının yegâne sahibi vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz gazi ve şehitlerimizdir. Vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için bir an tereddüt etmeden, sarsılmaz inanç ve eşsiz cesaretleriyle canını ortaya koyan şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ancak, gelecek nesillere tam bağımsız daha güçlü bir Türk Milleti bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz. 14-20 Nisan Şehitler Haftası vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Aynı zamanda tüm gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum” dedi.