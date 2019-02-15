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Kaymakam Aydın, sınır kapısında incelemelerde bulundu

VAN (İHA) – Van’ın Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Kapıköy Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 11:31
Kaymakam Aydın, sınır kapısında incelemelerde bulundu

VAN (İHA) – Van’ın Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Kapıköy Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.


Van’ın Saray ilçesi ile İran arasında bulunan ve modernizasyon çalışmaları tamamlanarak önümüzdeki günlerde açılışının yapılması beklenen Kapıköy Sınır Kapısındaki tüm çalışmalar tamamlandı. Sınır kapısını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Halis Aydın, yetkililerden bilgiler aldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:31
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