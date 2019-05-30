Kaymakam Aydın, kayma yaşanan köy yolunda incelemelerde bulundu
Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kayma yaşanan Beykent köy yolunda incelemelerde bulundu.30 Mayıs 2019 Perşembe 16:22
Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kayma yaşanan Beykent köy yolunda incelemelerde bulundu.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, beraberindekilerle birlikte Beykent köy yolunda incelemelerde bulundu. Aşırı yağışlardan sonra meydana gelen heyelan nedeniyle Kaymakam Aydın, yolun zarar gören bölümlerinde incelemelerde bulunarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Aydın, çalışmaların hızlandırılarak yolun vatandaşların hizmetine sunulması için görevlilere talimat verdi.
YORUM YAZ