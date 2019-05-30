Kaymakam Aydın, kayma yaşanan köy yolunda incelemelerde bulundu Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kayma yaşanan Beykent köy yolunda incelemelerde bulundu.

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kayma yaşanan Beykent köy yolunda incelemelerde bulundu.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, beraberindekilerle birlikte Beykent köy yolunda incelemelerde bulundu. Aşırı yağışlardan sonra meydana gelen heyelan nedeniyle Kaymakam Aydın, yolun zarar gören bölümlerinde incelemelerde bulunarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Aydın, çalışmaların hızlandırılarak yolun vatandaşların hizmetine sunulması için görevlilere talimat verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.