Kaymakam Ayca, kadınların gününü kutladı

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, karanfil verdi.

Çukurca Gençlik Merkezinde yapılan etkinliğe Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, ilçede görevli kadın memurlar ve öğretmenler katıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle pasta kesilmesiyle başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Temel Ayca, “Kadınlar hayatımızın her anlamda vazgeçilemeyecek bir parçasıdır. Kadın elinin değdiği her şey daha mükemmel olmakla beraber hayata farklı bir anlam ve renk katmaktadır. Bu vesileyle başta Çukurca’da bulunan kadınlar olmak üzere bütün Türkiye’deki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

Ayca, etkinliğe katılan kadınlara karanfil dağıttı.