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Kaymakam Avcı’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Ramazan Bayramı yaklaşırken bir mesaj yayımladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:43
Kaymakam Avcı’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Ramazan Bayramı yaklaşırken bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Avcı, Rahmetiyle bizleri kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Avcı, "Bayram, neşe ve sevinç günü demektir. Bayram, ibadet hazzıyla coşan, Allah aşkıyla yanıp tutuşan, Peygamber muhabbetiyle yaşayan müminlerin manevi duygularla dolup taştıkları bir gündür. Bayram, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı, maddi ve manevi dayanışmanın pekiştiği, dost ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı, güzel duygu ve düşüncelerin en üst seviyeye çıktığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının katmerleştiği, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı müstesna bir gündür. Bu vesileyle, idrak ettiğimiz bu güzel Ramazan Bayramını fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, huzur içerisinde yaşamaya özen göstermeli, bu güzel vatan için şehit düşmüş ecdadımızın şanına yakışan sorumluluk duygusunu üzerimizde hissederek, sergilediğimiz bu birlik ve beraberliği her zaman göstermeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve milletimize kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, tüm vatandaşlarımızın bayramını en samimi duygularımla kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:43
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