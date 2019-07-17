Kaymakam Avcı şehit ailelerini ziyaret etti

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı,’15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında Bozkaya ve Ağcakent Köylerindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakamı Ertuğrul AvcIBozkaya ve Ağcakent Köylerimizdeki Şehit ailelerini ziyaret etikten sonra şehitlerin mezarlarında dua okudu.Kaymakam Avcı, şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek onların sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Avcı, "Aziz şehitlerimizin geride bıraktıkları aileler, bizim için kutsal birer emanettirler. Bu emanetlere sahip çıkmak bizim asli görevimizdir. Her zaman Şehit ailelerimizin yanındayız ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde tanka, topa, tüfeğe, silaha karşı durarak, o hainleri bertaraf eden, devletin birlik ve bekası için şahadet şerbeti içen bütün şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü. “Ülkemizi parçalamak isteyenlere cevabı 15 Temmuz’da hep birlikte verdik ve vatan uğruna canlarını feda eden kardeşlerimizi, gazilerimizi, 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaret şehitlerin kabrinde Kur’an Kerim Tilavetinin okunmasının ardından sona erdi.