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Kaymakam Atak yeni seçilen muhtarlarla buluştu

Selendi Kaymakamı Can Atak, yerel seçimlerinde mahalle muhtarlıklarını kazanan muhtarlarla bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:33
Kaymakam Atak yeni seçilen muhtarlarla buluştu

Selendi Kaymakamı Can Atak, yerel seçimlerinde mahalle muhtarlıklarını kazanan muhtarlarla bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi.


İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Can Atak, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, kurum müdürleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Çamlıca Muhtarı Bünyamin Demir ile ilçedeki mahallelerin muhtarları katıldı.


Toplantıya katılan daire amirleri, muhtarlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurumların sorumluluk alanları hakkında bilgilendirme yaparken, mahalle muhtarlarının istek ve şikayetleri ile ilgili talepleri alındı. Toplantıda, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Çırak tarafından kanun ve mevzuatın muhtarlara verdiği görev ve sorumluluklarının anlatıldığı bilgilendirme sunumu yapıldı. Kaymakam Can Atak, görevlerinde başarılar dilediği muhtarlardan hizmetlerin vatandaşa seri bir şekilde ulaştırılmasını istedi. Vatandaşın mağduriyetlerin giderilmesi için, herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini kaydeden Kaymakam Atak, "Sorunların çözüme kavuşturulmasında sizler vatandaşlarımıza yardımcı olacaksınız." dedi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:33
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