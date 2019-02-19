Kaymakam Atak okul servislerini denetledi Selendi Kaymakamı Can Atak, öğrenci taşımacılığı servislerinde denetleme yaptı.

Selendi Kaymakamı Can Atak, öğrenci taşımacılığı servislerinde denetleme yaptı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde okul servisleri denetlendi. Selendi Kaymakamı Can Atak ile birlikte Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman’ın katılımıyla ilçede 102 adet okul servis aracının denetimi yaptı. Denetimlerde araçların yönetmeliklere uygunluğu kontrol edildi. Öğrencilerin güvenliği için denetimlere devam edeceklerini söyleyen Kaymakam Atak, "Öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere sürekli denetimlerimizi gerçekleştirdik. Denetimlerimize devam ederek öğrenci servisleriyle ilgili yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçeceğiz" dedi.

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