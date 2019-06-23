Kaymakam Arıcan, yol yapım çalışmalarını denetledi Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, Bozalan ve Gürsu köylerindeki yol yapım-asfaltlama çalışmalarını denetleyip, yolların ivedilikle tamamlanması için talimat verdi.

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, Bozalan ve Gürsu köylerindeki yol yapım-asfaltlama çalışmalarını denetleyip, yolların ivedilikle tamamlanması için talimat verdi.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Ebe, Cizre Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Raşit Munis ve beraberindeki heyet ile birlikte köylerde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Kaymakam Arıcan, ilgili kurum müdürleri ile birlikte çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Bozalan ve Gürsu köylerinin yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden yerinde bilgi alan Kaymakam Arıcan, yolların hizmete açılması için gerekli olan çalışmaların hızla yapılacağını ifade etti.

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