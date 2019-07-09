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Kaymakam Arcaklıoğlu bir günde 10 köy ziyareti gerçekleştirdi

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu bir günde ilçeye bağlı 10 köyü ziyaret ederek köylülerin derdini dinledi.

09 Temmuz 2019 Salı 11:34
Kaymakam Arcaklıoğlu bir günde 10 köy ziyareti gerçekleştirdi

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu bir günde ilçeye bağlı 10 köyü ziyaret ederek köylülerin derdini dinledi.


Altıntaş İlçesine bağlı Gökçeler, Eymir, Yalnızsaray, Alibeyköy, Çayırbaşı, Gecek, Sevdiğin, Pusan, Yeni Karaağaç ve Aykırıkçı köylerine ziyarette bulunan Kaymakam Arcaklıoğlu’naİl Genel Meclisi Üyeleri Oğuz Süngü, Zeki Öztürk ve Özel İdare Müdürü Ali Ertürk eşlik etti.


Gerçekleşen köy ziyaretlerinde, köylerde devam etmekte olan ve yapılması planlanan çalışmalar yerinde incelendi. Şehit mezarları ziyaret edilip dualar edildi. Yapılan çalışmalar ve vatandaşların memnuniyeti konularında Köy Muhtarları ve Köy İhtiyar Heyeti Üyeleri ile istişarelerde bulunuldu. Ayrıca köylerde eksiği bulunan alt yapılarla ilgili tespitler yapılıp kısa zamanda bu eksiklerin giderilmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:34
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