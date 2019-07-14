Kaymakam Alibeyoğlu yol çalışmalarını inceledi
Bitlis’in Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Yemişveren ile Cevizyatağı grup köy yolunda devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.14 Temmuz 2019 Pazar 19:16
Bitlis’in Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Yemişveren ile Cevizyatağı grup köy yolunda devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Yemişveren ve Cevizyatağıgrup köy yolunda yapılacak 22 kilometrelik asfalt yolun yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu,bugüne kadaryapılançalışmaların sondurumuhakkındabilgi aldı. En kısa süre içerisinde altyapı ve asfaltlama çalışmalarının tamamlanıp vatandaşların hizmetinesunulacağını ifade eden Alibeyoğlu, çalışan personellereteşekküretti.
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