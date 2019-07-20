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Kaymakam Abbasoğlu ve Başkan Akağaç’tan yaşlılara ziyaret

Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, köylerde yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:13
Kaymakam Abbasoğlu ve Başkan Akağaç’tan yaşlılara ziyaret

Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, köylerde yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler.


İlçe Jandarma Komutan Vekili Levent Tarım ve Kızılcaköy Muhtarı Yaşar Özçelk ile beraber Kızılcaköy’ de ikamet eden Süleyman Akgün ve ailesini Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, yaşlı vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.


İlçe merkezi ve köylerinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan özellikle kimsesiz aileleri ve hastaları sık sık ziyaret ettiklerini vurgulayan Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Akağaç, "Yaşlılarımızın sıkıntılarını kendilerinden dinledik. Hastalar için tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkanlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra devletimizin imkanlarının elverdiği ölçüde kendilerine yardımcı olacağımızı ifade ettik" diye konuştular.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:13
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