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Kaymakam Abban’dan 18 Mart mesajı

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanları anlatmakla bitmez.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:38
Kaymakam Abban’dan 18 Mart mesajı

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanları anlatmakla bitmez. Bu gün bir kez daha Türk’ün ulusal savaş tarihine adını altın harflerle yazdıran, mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız" dedi.


Çerkezköy ilçesi Kaymakamı Atilla Selami Abban, 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kaymakam Abban mesajında şu ifadeleri kaydetti:


"Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen çok büyük mücadeleler vardır. Bedrin aslanlarının kükrediği ateşten imtihanı geçmeyen bir tek ocak yoktur. Kınalı kuzular gül bahçesine girercesine şehadete atılmışlardır. Kahraman askerlerimiz, cihanı hayrete düşüren bir inanç ve kahramanlık destanını bu vatan toprağının her karışında yazmıştır. Bir daha dönmemek üzere gidenlerin mekanıdır bu topraklar. Övüncüyle göğsümüzün dolduğu; söze sığmayan, marşlardan taşan, coşkudan soluksuz kaldığımız yerdir bu topraklar. Türk insanı kendine yakışan zaferi, her zaman her yerde elde etmeyi bilmiştir. Ordu ve millet birbirine kenetlenerek bağımsızlığına göz dikenleri vatanından kovmuştur. Bu mücadelede gazilik ve şehitlik şerefine ulaşan atalarımızın destanı hala anlatılır, kahramanlık türküleri hala söylenir.


Bulunduğumuz coğrafya tarihin en kanlı savaşlarına, en karmaşık siyasi oyunlarına sahne olmuştur. Bu olumsuzluklar etrafımızda sürüp gidiyor. Böyle olmasına rağmen milletimiz ülkesini bir istikrar ve güven ortamı haline getirmeyi başarmıştır. Gazi yahut şehit olmaya hazır milyonlarca ferdiyle bu huzur, bu sükun sürecektir. Dün olduğu gibi bugün de, aynı inançla, aziz vatanımızın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Gençliği ve tüm Türk Milleti tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ruhlarınız şad olsun diyorum."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:38
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