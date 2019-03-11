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Kaymakam Abban: "İstiklal Marşı’nı sevmek ülkemizi sevmektir"

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kaymakamı Atilla Selami Abban, "İstiklal Marşı’nı sevmek, ülkemizi sevmektir.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:19
Kaymakam Abban: "İstiklal Marşı’nı sevmek ülkemizi sevmektir"

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kaymakamı Atilla Selami Abban, "İstiklal Marşı’nı sevmek, ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşı’nı anlamak ve coşkuyla söylemek, ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığınıza sahip çıkmak ise, onurumuza sahip çıkmaktır” dedi.



Tekirdağ’ın Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Abban mesajındaİstiklal Marşı’nın ve onun yazarı Mehmet Akif Ersoy’un Türk tarihindeki önemine değindi.



“İstiklal Marşı’nı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz gerekmektedir”


Abban mesajında, “Her yıl 12 Mart tarihi İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü olarak kutlanır. İstiklal Marşı’nı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve o çerçevede değerlendirmemiz gerekmektedir. Milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar, kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetler vardır. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuurun ayakta kalabilmesi için bunları hatırlamak gerekir” dedi.



“Esaret de ümitsizlik de Türk milletine yakışmaz.” diyen Abban, “İstiklal Marşı ’Korkma’ seslenişi ile başlar. Buradaki korku ifadesi sıradan bir korku olmayıp her karış toprağı şehit kanları ile yoğrulmuş aziz vatanımızın kaybedilme endişesinin dillendirilmesidir. Bu en olumsuz durumlarda dahi ümitli kalabilmenin bir ifadesidir. Çünkü esaret de ümitsizlik de Türk milletine yakışmayacaktır. Vatanın korunması, bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyen, bu topraklar altında kefensiz olarak yatan şehit dedelerini unutmayan vefalı bir gençliğin eliyle olacaktır. Öyle de olmuştur. Milletimizin hür yaşama azmi ve aşkı, Mustafa Kemal gibi eşsiz bir liderin başkalığında bizlere yeni ufuklar açmıştır. Ezelden beridir hür yaşamış ve bundan sonra da yaşayacak olan milletimiz vatanına ve istiklaline yönelmiş olan bu çılgınca ve hayasızca saldırılara elbette boyun eğmemiştir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:19
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