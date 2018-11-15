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Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı

Aydın'da hazineye ait arazilerin kullanmasına göz yumdukları gerekçesiyle 2 mahalle muhtarı, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, tarafından görevden alındı.

15 Kasım 2018 Perşembe 00:04
Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazilerine bazı vatandaşların zeytin ağacı dikmesine ve kullanmasına göz yumdukları gerekçesiyle 2 mahalle muhtarı görevden alınırken, Milli Emlak Müdürü İrfan Dağtekin ise bir başka ilçeye tayin edildi. 

Didim'in Denizköy ve Fevzipaşa mahallelerinde son 4 yılda özellikle zeytin ağacı başta olmak üzere hazine arazilerine ekim yapılıp kullanılması üzerine mahalle halkı kaymakamlığa şikayette bulundu. Bunun üzerine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmada hazine arazilerinin bazı kişiler tarafından kullanılmasına izin vererek usülsüzlük yaptıkları tesbit edilen Denizköy Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Ali Osman Çolak, Kaymakam Türköz tarafından görevden alındı. Milli Emlak Müdürü İrfan Dağtekin ise bir başka ilçeye tayin edildi. 

Drone ile tespit yapılacak

Didim'de yaşanan bu olay sonrası Kaymakamlık, Valilikten yardım isteyerek, drone yardımıyla ne kadar hazine arazisine kimlerin zeytinlik haline getirdiğinin tesbit edilmesini istedi. Yapılan tesbit sonucu araziyi usulsüz kullananlara ceza verileceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 00:04
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