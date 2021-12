'Kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmeden evvel Allah’ın davetine icabet et'

Yaz tatilinizi geçirmek için arabanıza atlayıp şehirlerarası bir yolda giderken, bir köyün yemyeşil üzerinde hayvanların otladığı merasının yanından geçecek olursanız, mesleki bir bakış, şayet kasapsanız o görüntü alır sizi dükkanınıza götürür ve buzdolabınıza bol bol et dizdirir. Çünkü, mesleğiniz gereği bakışınız da et derdi hakimdir. Futbolcu iseniz o mera size çift kale maç yaptırır. Çobansanız ahırda süt sağarsınız, eğer zengin biriyseniz o yeşillik ortasına bir villa yapıp oturursunuz. Şayet mütefekkir biriyseniz ipek gibi yumuşak otların köklerinin sert olan toprağı delip geçmesine hayran kalır, Allah’a vasıl olursunuz. Sonuç olarak dış dünyayı kendi iç dünyasındaki aynasına yansıdığı şekliyle görür. Aynası düzgün ise düzgün görür, kırıksa yamuk ve çatlak görür. Sevimli biricik oğlunu kaybeden matemli bir anne dış dünyayı ne kadar da güneşlik olursa olsun o dünyayı matemli gördüğü gibi… Onun için herkesin bu dünyada hususi bir dünyası vardır ve dünya bu yüzden insanlar sayısınca dünyaları içerir. Bu durum bilim adamları için de böyledir. Bundan dolayıdır ki genelde “su” onlara Arşimet’i hatırlatır. Onun hamam sefası yaparken suyun kaldırma kanununu bulma sevinciyle, buldum!.. buldum!.. diye fırlamasını hep hatırlarlar. İnsanlık dünyası bilim adamlarına şükran borçludur. Bununla birlikte şu noktayı gözardı etmemek gerekir. Gerek Arşimet, gerekse diğer bilim adamları yer yüzünde var edilen, yaratılan kanunları bulup insanlığın hizmetine sunmuşlardır. Yoksa o kanunları yeryüzüne koyan ve yaratan konumunda değillerdir. Çünkü Arşimet doğmadan evvel de hamam suları hamam tasını kaldırıyordu.

Newton’un daha dünyada esamisi bile okunmazken, dalında olgunlaşan elma yere düşüyordu. Onlar var olan kanunları bulup insanların istifadesine sunmuşlardır. Şayet Newton eline bir ayna alsa ve güneşe tutsa, güneş onun aynasında pırıl pırıl ışıldayarak bir görüntü hasıl edecektir. Şimdi sorum şu… Acaba dünyamız hangi güneşin etrafında dönüyor? Newton’un aynasında yansıyan güneşin etrafında mı dönüyor. Yoksa gökteki güneşin etrafında mı dönüyor. Cevabı gayet net ve açıktır. Esasen dünyada tek bir güneş vardır. Onu da Yaratan yaratmış ve insanların istifadesine sunmuştur. Newton’un aynasında görünen güneş gökteki o güneşin yansımasından ibarettir. Yoksa o ayna güneş değildir. Aynen öyle de, dünyaya kanunları koyan koymuş, Yaradan yaratmış. Bilim adamları da onun koyduğu kanunları kendi bilimsel aynalarıyla insanlara yansıtmışlardır. Burada sap ile samanı karıştırıp Yaratanla kanunu bulanları karıştırmamak gerekir. Aslında her mesleki bakışın nihayetinde Allah’a vasıl olmanın yolları vardır. Kasapsanız hayvanların ot yiyip et vermesi, yani hammadde ot, ürün et. Çobansanız kan ve bağırsak pisliği arasından karıştırmadan onlara bütün bütün muhalif, beyaz, safi bir sütün verilmesi sizi hep Allah’a götürür. Zengin Allah’a vasıl olabilse zekâtını düzgün verir. Futbolcu 90 dakika koşarken hiç üşenmezken, günde bir saati işgal eden namazdan tembellik etmesine hayıflanır secdeye gider. Velhasıl geldik dünyaya gidiyoruz uhraya (ahirete). Gelen gider, giden gelmez. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkıyat var. Kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmeden evvel Allah’ın davetine icabet et. O, ol deyince o her şey olur. O’nun ol dediği yolda olmak, ol dediği gibi yaşamak ve çene kapamak dualarımıza aminlerinizi bekliyoruz.