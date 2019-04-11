Kayısıyı dolu vurdu Malatya’nın Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi.

Hekimhan merkez ve Kocaözü Mahallesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçları zarar gördü.

Dolu yağışı sonrası bahçeleri kontrol eden çiftçiler ağaçların büyük bir kısmının zarar gördüğünü ifade etti.

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