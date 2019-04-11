Kayısıyı dolu vurdu
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi.11 Nisan 2019 Perşembe 14:06
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi.
Hekimhan merkez ve Kocaözü Mahallesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçları zarar gördü.
Dolu yağışı sonrası bahçeleri kontrol eden çiftçiler ağaçların büyük bir kısmının zarar gördüğünü ifade etti.
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