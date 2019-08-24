Kayısı ve sakızlı enfes kuplar | Pratik tarlı tarifleri

Mevsimin meyvelerini değerlendirip bolca vitamin alabileceğiniz ve aynı zamanda tatlı isteğinizi en iyi şekilde durdurabileceğiniz harika bir tarif: Kayısı ve sakızlı kup

İki güzel lezzetin ortaya sunduğu muhteşem birleşime karşı koyamayacaksınız. Daha önce yaptığınız meyve soslarını bir kenara bırakın ve kayısı sosunun tadına kulak verin. Hele birde sakızlı muhallebiyle birlikte yendiğinde, ağızda bıraktığı o his...

Daha fazla meraka düşürmeden malzemeler ve yapılışını sizlerin huzuruna sunuyorum!

Muhallebisi için;

1 litre süt

yarım su bardağı şeker

1,5 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

2,5 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı tereyağı

damla sakızı

Kayısılı kısım için;

Kayısı püresi

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı şeker

Öncelikle muhallebisi için; şeker, un, nişasta, pirinç unu ve sütü bir tencereye alarak kaynatın.

Orta ateşte göz göz olana kadar pişirin. Kaynatıp 10 dakika da kısık ateşte beklettiğiniz muhallebi tenceresini ocaktan alın.

Tereyağını ve daha sonra damla sakızını döverek içine ilave edin.

İlk sıcağı çıkınca karıştırarak kaplara bölüştürün.

Kayısı kısmı için; kayısıları püre haline getirip bir tencereye alın.

Ardından şekeri ve nişastayı içine ekleyip, sos haline gelene kadar pişirin. Çok katılaştırmamaya özen gösterin. Soğuduktan sonra bir miktar katılaşacaktır.

Son olarak muhallebilerin üzerine kayısı soslarını döküp, dolapta 3-4 saat kadar dinlendirin.

Şimdiden afiyet olsun...