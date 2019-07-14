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Kayısı üzdü, ceviz yüz güldürdü

Sivas’ın Gürün ilçesinde kayısıda rekolte düşüklüğü yaşanırken cevizin bol ve kaliteli oluşu üreticinin yüzünü güldürdü.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:07
Kayısı üzdü, ceviz yüz güldürdü

Sivas’ın Gürün ilçesinde kayısıda rekolte düşüklüğü yaşanırken cevizin bol ve kaliteli oluşu üreticinin yüzünü güldürdü.


Sivas’ta kayısı, elma ve ceviz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Gürün ilçesinde, geçtiğimiz aylarda etkili olan soğuklar ve dolu yağışı kayısı üretimini olumsuz etkiledi. Kayısı üretiminde yüzde 50’nin üzerinde ürün kaybı yaşanırken ceviz üretiminde ise yüksek oranda verim elde edildi. Ceviz üretiminde önceki yıla oranla verimin ve kalitenin yüksek olduğu belirtildi.


Gürünlü ceviz üreticisi Yasin Kayacı, “Geçtiğimiz yıl ceviz olmadı. Olanda da kurt oranı yüksekti. Üretilen cevizden yüzde 50 oranda randıman alınabildi. Kilogram fiyatı ise kalitesine göre 20 TL ile 30 TL arasında değişti. Yaz başında etkili olan dolu yağışlarından dolayı bu yıl kayısı olmadı. Buna rağmen ceviz bol. Bol olduğu gibi kurtta yok. Randıman yüksek olacak. Bu nedenle fiyatların da düşebileceğini tahmin ediyoruz” dedi.


Gürün’de ceviz hasadının Eylül ayının başı ile sonu arasında gerçekleştirilmesi planlıyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:07
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