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Kayısı için Ankara’ya yürüyerek gidiyor

Malatya’da ilginç eylemleri ile tanınan Veysel Karani bu kez kayısının para etmediği gerekçesiyle sesini duyurmak için Ankara’ya doğru tek başına yürümeye başladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:20
Kayısı için Ankara’ya yürüyerek gidiyor

Malatya’da ilginç eylemleri ile tanınan Veysel Karani bu kez kayısının para etmediği gerekçesiyle sesini duyurmak için Ankara’ya doğru tek başına yürümeye başladı. Dün yola çıkan Karani Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmak ve kayısıdaki sorunları anlatmak istediğini söyledi.


Malatya’da yaptığı "Çıplak ayakla Ankara’ya yürüme, kış mevsiminde bisikletle Ankara’ya gitme, kayısı kasalarını dökme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kayısı gönderme" gibi ilginç eylemler ile ülke gündemine gelen kayısı üreticisi Veysel Karani bu kez ise kayısının üreticisinden alınan fiyatların düşüklüğünü dile getirmek için yeni bir eyleme imza attı. Kayısıdaki fiyat sorununa ve kentteki diğer sıkıntıları duyurmak isteyen Karani, yanına yol haritası ve küçük bir çanta alarak yola koyuldu. Ankara’ya kadar yürüyecek olan Karan’i bu eylemle hem üreticisinin yüzünü güldürmeyen kayısıya dikkat çekmek hem de bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp sorunları anlatmak istiyor. Kentteki siyasetçilerin bu konuda çözüm üretemediğini savunan Karani, “Bizler vatandaş ve üreticiler olarak sorunlarımız ve sıkıntılarımıza çözüm bulunmasını istiyoruz ama bazı yetkililer bizim sesimizi duymuyor. Bu gün eylem yapıyorum ve Ankara’ya kadar yürüyeceğim. Malatya merkezden başladığım yürüyüşe Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde son vereceğim. Orada Cumhurbaşkanımızla konuyu görüşüp çözüm isteyeceğim. Başka türlü kayısıya kimsenin bir faydası olmaz”ifadelerini kullandı.


Eylemden ailesinin haberi yok


Yaptığı eylemden ailesinin haberinin olmadığını belirten Karani, “Eşim ve çocuklarım bilmiyor. Basında haberim çıkarsa benimle kavga edecek eşim ama olsun ben üretici olarak kayısının ve diğer sorunları gündeme getireceğim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:20
  1. doğa

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