Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi Malatya’da jandarma ekipleri bir kayısı bahçesine ekilmiş vaziyette 281 kök haşhaş bitkisi ele geçirdi.

Malatya’da jandarma ekipleri bir kayısı bahçesine ekilmiş vaziyette 281 kök haşhaş bitkisi ele geçirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde Darende ilçesine bağlı bir mahallede kayısı bahçesi içerisine yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisinin alındı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 281 kök haşhaş bitkisi, ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.