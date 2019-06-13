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Kayıplara karışan genç 18 gün sonra bulundu, annesi üzüntüden düşük yaptı

Bilecik’te 18 gün önce "Babamı ziyaret için Eskişehir’e gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki genç tam 18 gün sonra bulundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:16
Kayıplara karışan genç 18 gün sonra bulundu, annesi üzüntüden düşük yaptı

Bilecik’te 18 gün önce "Babamı ziyaret için Eskişehir’e gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki genç tam 18 gün sonra bulundu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik’te ikamet eden 15 yaşındaki Mert Keskin, 18 gün önce evden “Eskişehir’e gideceğim” diyerek ayrıldı. O gün bugündür oğlundan haber alamayan 8 aylık hamile anne, bu esnada üzüntüden bebeğini düşürdü. O günlerde çocuğunun eski eşini ziyaret için Eskişehir’e gittiğini söyleyen acılı anne, oğlunun bulunması için validen yardım istemişti. Cep telefonları da kapalı olan Mert’in babasına giden polis ekipler "oğlumu ben de kaybettim" cevabını almışlardı. Polisin titiz çalışmaları sonucu babasının evinde bulunan genç, Eskişehir Sosyal Hizmetler Kampüsüne sevk edildi.



"18 gün boyunca oğlumu bulmak için uğraşan tüm ekiplere teşekkür etmek istiyorum"


Öte yandan Mert’in 18 gündür babasının evinde olduğu öğrenilirken acılı anne Canan Çatal, "Oğlumu kaçırmakla suçlanan baba hakkında Bilecik Savcılığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. 18 gün boyunca oğlumu bulmak için uğraşan tüm ekiplere teşekkür etmek istiyorum. Yerel basın başta olmak üzere ulusal kanallara ve televizyonlarda oğlumu bulmak için beni çağırarak gayret gösteren herkese teşekkür ederim. Çok şükür oğlum emin ellerde" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:16
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