Kayıp yaşlı adam termal kamerayla bulundu Tokat’ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından termal kamerayla yapılan aramada bulundu.

Tokat’ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından termal kamerayla yapılan aramada bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Gümenek köyünde Alzheimer hastası 84 yaşındaki Hüseyin Kasın saat 18.00 sularında çocuklarıyla birlikte serada çalıştıktan sonra eve gitmek için ayrıldı.Yaşlı adamın eve dönmemesi nedeniyle yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 4 jandarma asayiş timi, 1 Kobra unsuru, 1 JÖH timi ve 2 termal özellikli drone ile arama yapıldı. Termal özellikli drone ile gidebileceği güzergahlara bakılarak yapılan kontrolde yaşlı adam sabaha karşı 05.00 saatlerinde evinden 1 kilometre uzaktaki seralık alanda uyurken bulundu. Yaşlı adam ailesine kavuşurken yakınları büyük sevinç yaşadı.

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