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Kayıp yaşlı adam baygın halde bulundu

Tokat’ın Niksar ilçesinde evinden çıktıktan sonra ailesinin haber alamadığı 69 yaşındaki adam, kendisine ait inşaatta baygın halde bulundu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:14
Kayıp yaşlı adam baygın halde bulundu

Tokat’ın Niksar ilçesinde evinden çıktıktan sonra ailesinin haber alamadığı 69 yaşındaki adam, kendisine ait inşaatta baygın halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen İ.D. Pazar günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin endişelenerek durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine şahsı arama çalışması başlatıldı. Polis ve AFAD ekiplerinin araması sonucu kayıp şahıs Melikgazi Mahallesi Şehit Pilot Güven Sokakta bulunan kendisine ait inşaatın çatı katında yarı baygın halde bulundu. Şahsın ailesi İ.D.’nin bulunmasından dolayı mutlu olurken, polis, AFAD ve belediye zabıta ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İ.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:14
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