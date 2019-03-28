Kayıp üniversite öğrencisi Belgrad Ormanı'nda aranıyor

İSTANBUL (AA) - Kendisinden 22 Mart'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisini bulmak amacıyla Belgrad Ormanı'nda arama çalışması başlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Arda Duman'dan 22 Mart Cuma gününden beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ailenin başvurusu üzerine çalışma başlattı. Arda Duman'ın son olarak 22 Mart günü saat 12.35'te Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü'nden otobüse binerken görüldüğü, telefonundan ise son olarak Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu mevkisinde sinyal alındığı saptandı.

Bu bilgiler üzerine harekete geçen AFAD, AKUT ve polis ekipleri, Neşet Suyu mevkisinde arama çalışmalarına başladı.

Bölgede arama çalışmalarına katılan AKUT Denetleme Kurulu Üyesi Mahmut Çelik, Duman'ın telefonunda son olarak sinyal alınan noktayla özel eğitimli arama köpeklerinin işaret verdiği noktanın birbirine yakın olduğunu, çalışmaların şu an için bu bölgede yoğunlaştırıldığını söyledi.

Çalışmaların sürdürüldüğü bölgede bir göl bulunduğunu aktaran Çelik, "Arazideki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ihtiyaç duyulması durumunda gölde de uzman ekiplerle arama yapacağız." dedi.

Çelik, AKUT ve AFAD'tan toplam 40 kişilik ekibin şu an arazide çalışma yürüttüğünü dile getirerek, şu ana kadar Arda Duman'a dair herhangi bir ize rastlanılamadığını belirtti.