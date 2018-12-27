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Kayıp Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı

Kolombiya'ya gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Prof. Dr. Ramazan Gençay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

27 Aralık 2018 Perşembe 19:19
Kayıp Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı

Konferans için Kolombiya’nın Medellin kentine giden Prof. Dr. Ramazan Gençay’dan 6 Aralık’tan beri haber alınamıyordu.

Gençay’ın izini süren Medellin polisi, profesörün en son 6 Aralık’ta kentteki bir salsa kulübünün güvenlik kamerasında görüldüğünü tespit etmiş ve beraberinde gözüken zanlıları aramaya başlamıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Prof. Dr. Ramazan Gençay’ın cesedine ulaşıldığı belirtildi. Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay’ın eşi Carole, sosyal medya hesabından eşinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Zehirlenerek öldürülmüş

Medellin Emniyet Müdürü Andres Tobon, gelen bir ihbar ile Gencay’ın cesedine ulaştıklarını duyurdu.

Ancak Tobon, DNA testinin henüz sonuçlanmadığına dikkat çekerek Gencay’ın ölümünün resmileşmediğinin altını çizdi.

Müdür Tobon, Gencay’ın bir grup kadın tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü, ancak incelemenin henüz sona ermediğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:19
  1. Ramazan Gençay
  2. GÜNCEL Haberleri
  3. Andres Tobon
  4. Medellin

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