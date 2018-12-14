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Kayıp Sedanur'un ölümüne ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kars'ın Kağızman ilçesi kaybolduktan sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i tecavüz edip öldürdükleri öne sürülen 3 kişi hakkında, "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis istemiyle dava açıldı

14 Aralık 2018 Cuma 11:28
Kayıp Sedanur'un ölümüne ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesi kaybolduktan sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i tecavüz edip öldürdükleri öne sürülen 3 kişi hakkında, "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis istemiyle dava açıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Eylül 2018 günü kaybolan Sedanur Güzel’in cesedinin 23 Eylül 2018 günü Kağızman ilçesi Paslı köyüne 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunması olayına ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Başsavcı Camgöz, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından 3 kişiye dava açıldığını belirterek, hazırlanan iddianamenin Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini aktardı.

Davanın iddianamesinde ise şüpheliler E.B, A.B. ve H.U'nin Güzel'i tecavüz edip öldürdükleri belirtildi.

Bu nedenle söz konusu 3 sanığın "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezalarında çarptırılması istendi.

- Olay

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuş, olaya ilişkin küçük kızın komşusu E.B'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:28
  1. Kars

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 13 dk önce
    İbreti Alem İçin Asmak Lazım Bu Sapıkları.
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