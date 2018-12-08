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Kayıp şahıs trafoda ölü bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ailesinin 3 gündür kayıp olarak aradığı şahıs, elektrik trafosunun içerisinde ölü bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 21:07
Kayıp şahıs trafoda ölü bulundu

İlçeye bağlı Akıncılar Mahallesi'nde 3 gün önce kaybolan İhsan Aydın'ı (41) ailesi bulmak için önce polis ekiplerine başvurdu.

Kendisinden haber alamayan ailesi, evlerinin yanında bulunan trafo merkezinde olabileceğinden şüphelendi.

Ailenin isteği üzerine elektrik görevlileri kontrol ettikleri trafo merkezinin içerisinde Aydın'ın hareketsiz yattığını gördü.

Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri, Aydın'ın öldüğünü belirledi.

Aydının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 21:07
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