Kayıp şahıs jandarma tarafından bulundu Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde kaybolan Mustafa Sarı isimli vatandaş Bayburt’un Akduran Köyü mevkiinde Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde kaybolan Mustafa Sarı isimli vatandaş Bayburt’un Akduran Köyü mevkiinde Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahıs, gelen ihbar üzerine Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akduran Köyü mevkiinde bulunarak Memnune Evsen Huzurevi’ne teslim edildi.Jandarma ekiplerince çevre illerde kayıp şahıs olup olmadığı yönündeki araştırmalar sonucunda Gümüşhane ili Şiran ilçesi Yeşilbük köyünden kayıp şahıs müracaatının olduğunun tespit edildi. Kayıp Mustafa Sarı ailesi ile yapılan görüşme sonrasında eniştesi Yusuf Koç’a teslim edildi.

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