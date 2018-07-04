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Kaybolan Rüya bebek, anneannesi ile birlikte bulundu!

İzmir'in Tire ilçesinde dün sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün'ün (55) bulunduğu bilgisi geldi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:22
Kaybolan Rüya bebek, anneannesi ile birlikte bulundu!

Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Fatma Yenigün (56) ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Yenigün ve 1,5 yaşındaki Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Son günlerde yaşanan olaylar üzerine durum hemen jandarmaya bildirildi. Jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin arazide geniş çaplı araması gece geç saatlere kadar devam etti.

KOMANDOLAR ARAZİYİ DİDİK DİDİK ETTİ

Öte yandan, arama ve kurtarma çalışmalarına komandolar da katıldı. Araziye dağılan deneyimli komandolar, minik Rüya ve anneanesine dair biz aradı. Geç saatlere kadar devam eden aramalarda, uzman köpeklerden de yardım alındı.
Aramalarda ise bir müddet ara verilmişti. Havanın aydınlatılmasıyla da aramaların genişletildiği bildirildi. Bölgeye dün olduğu gibi bugünde dronelerin ve komandoların yönlendirildiği öğrenildi.

22 YIL KAYIPTI, SU TAHLİYE KANALINDA BULUNDU

DHA'nın haberine göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatma Yenigün'ün, 1993 yılında, kızı Derya Manas'ı İzmir Fuarı'nda bırakıp, ortadan kaybolduğu öğrenildi. Yenigün'ün, 22 yıl sonra 2015'te, İzmir'de otoyol kenarındaki su tahliye kanalında yaşamını sürdürdüğü sırada, zor koşullardaki hayat mücadelesinin haberlere konu olmasının ardından yakınları tarafından bulunduğu ortaya çıktı. Kızı Derya Manas'ın sahip çıktığı Fatma Yenigün'ün, geçen yıl Kars'ta yaşadıkları dönemde de evi terk ettiği, polisin araması sonucu 1 gün sonra bulunduğu belirtildi.

'EVDEN ÇIKIP, GİTME ALIŞKANLIĞI VAR'

Kayıp Rüya'nın annesi Derya Manas, annesinin dağlık alanlarda, metruk evlerde, tarlalarda yaşamayı bildiğini, bu nedenle de ekiplerin bu tür yerlere bakmasını istediğini söyledi. Manas, "Biz yıllar sonra haberden görerek, annemi bulduk; ancak evden çıkıp, gitme alışkanlığı olduğu için çocuğumuzla birlikte yalnız bırakmıyorduk. 17 yaşındaki kızımızın uyuduğu sırada torununu alıp, gitmiş. Rüya'ya doğumundan sonra o baktığı için çok seviyordu" dedi. 

2015'TE EŞİ ÖLÜNCE ORTADA KALDIĞINI ANLATMIŞTI

Su tahliye kanalında kalırken, bulunmasının ardından kızıyla yaşamaya başlamadan önce kadın sığınma evine yerleştirilen Fatma Yenigün, 2015 yılında, Aydın'ın Söke ilçesinde oturduklarını; ancak 3 ay önce eşinin hayatını kaybetmesiyle yaşamının alt üst olduğunu kendisini görüntüleyen gazetecilere anlatmıştı. Yenigün, "Eşimin rahatsızlığından dolayı İzmir'e geldik. Burada çeşitli hastanelerde tedavi görmesine rağmen eşim hayatını kaybetti. Bu sırada biraz arazimiz vardı, bunları da tedavi giderleri için satıp, harcadık. Eşimin ölümünden kısa bir süre sonra kardeşi de hayatını kaybetti. Bana Söke'de bakacak kimse kalmadı. Uzaktan yakınlarımız da bakmak istemeyince, İzmir'e geldim. Burada eşimin hurdacılık yapan yeğenleri vardı. Onların yanlarında kalıp, yardım ettim. Onlar da bana zaman zaman para veriyorlardı; ama bir süre sonra bana kötü davranmaya başladılar. Sürekli alkol aldıkları için bunu yapıyorlardı. Ben de onların yanından ayrıldım ve sokaklarda kalmaya başladım" demişti. 

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:22
  1. Kars
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