0553 313 94 23

Kayıp piton sahihine kavuştu

İngiltere’de 9 metre uzunluğundaki kayıp piton bulundu.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:39
Kayıp piton sahihine kavuştu

İngiltere’de 9 metre uzunluğundaki kayıp piton bulundu. Turin adlı yılan sahibine kavuştu.


İngiltere’nin Cambridgeshire kentinde geçtiğimiz Pazar günü kaybolan 9 metre uzunluğundaki Turin adlı piton, polisin uğraşları sonucu bulunarak sahibine kavuşturuldu. Polisin bir yılan uzmanıyla birlikte 5 gün süren aramaları sonucunda 9 metrelik piton bir ağacın üzerinde bulundu. Zehirsiz olduğu bilinen piton, bir süre sonra yaşayabileceği bir merkeze götürüldü.



“Lütfen ona zarar vermeyin”


Evde beslediği yılanın kaçmasıyla paniğe kapılan adam komşularına mektup yazdı. Mektubunda pitonun zararsız olduğunu söyleyen ve zarar vermemeleri için yalvaran adam komşularından özür dileyerek, “O küçük bir ’Retiküle’ piton, tamamen zararsız ve insanlara çok alışkın. Korkmayın ve ona lütfen zarar vermeyin. Onu yakalamak için plastik bir kutu kullanın. Bunun için çok özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denetimler sayesinde trafik kazaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 düştü
    1. Denetimler sayesinde trafik kazaları..
    2. Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinin..
    3. Neriman Gürel Sağlık Ocağı’nda..
    4. Bakan Varank: Milletimizin refahını..
    5. Adilcevaz tiyatro ekibi Antalya’da..
    6. Simav’da lavanta yetiştiriciliği..
    7. Burun ucu estetiğine talep artıyor
    8. Sri Lankalı yetkililere Müslümanları..
    9. Bilecik Belediye Meclisi tatile girdi
    10. "UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme maçını..
    11. Washington'da ABD bayrağını yaktılar
    12. Sokakta bulduğu yavru baykuşu..
    13. Kayıp piton sahihine kavuştu
    14. MEB 1974 yükseköğrenim yurdunu..
    15. 42. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası..
    16. KMÜ’de 15 Temmuz konulu konferans
    17. "Cehennemağzı Mağaraları inanç..
    18. Devlet desteğiyle çiftlik kurdu, 5..
    19. Başkan Yavaş’tan fotoğraf yasağı
    20. Makine ihracatı yılın ilk yarısında..
    21. Kayseri Şeker Lisanslı Depolarına 2019..
    22. TEB konut kredisi faizini yüzde 1,55'e..
    23. Belediye Gençlik Kampında veda hüznü
    24. Bayraklı’nın sokakları pırıl pırıl
    25. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik..
    26. Derby County'de Cocu dönemi
    27. MHP İl Başkanı Avcı: “Büyükşehir..
    28. Akçakoca’da bir ilk gerçekleştiriliyor
    29. Türkiye, Balkanlar’daki evrakına sahip..
    30. ESKÜDER’li şairler Başkan Ataç için..
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"