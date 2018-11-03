Kayıp olan 6 tablo Aziz Kocaoğlu’nun odasından çıktı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde aralarında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Aliye Bergen, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca, Mustafa Esirkuş gibi ünlü ressamlara ait envanter listesine kayıtlı 33 tablonun kayıp olduğu ortaya çıktı.

Eski bir mülkiye başmüfettişi geçtiğimiz aylarda kayıp tablolarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık sorumlu kişiler devlet memuru statüsünde olduğu için İzmir Valiliği'ne yazı yazarak iddialarla ilgili ön inceleme yapılmasını talep etti. Valilik kayıp 33 tablonun akıbetini araştırmak için muhakkik tayin etti.

Valilikçe tayin edilen muhakkik, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura, Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanattan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, ilgili daire başkanı, şube müdürleri ile 2008'de söz konusu eserlerin demirbaştan düşülmesi için oluşturulan komisyonda yer alan personelin ifadelerine başvurdu. İnceleme sırasında 2008'de imha edilmek kaydıyla envanterden düşülmüş olarak gösterilen kayıp 33 tablodan 6'sı Başkan Aziz Kocaoğlu'nun makam odasında ve özel kalem müdürlüğünün duvarlarında asılı olarak bulundu. Fakat diğer 27 tabloya bir türlü ulaşılamadı. Raporda komisyon üyeleri hakkında görevi ihmalden işlem yapılması gerektiği belirtildi.

ÖZFATURA: HEPSİ SANAT ESERİYDİ



İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura, Sayıştay raporuna da yansıyan kayıp tabloların sanat eseri niteliğinde olduğunu ve bir an önce bulunması gerektiğini söyledi. Özfatura, "Alev Bursalıoğlu, o dönemde bizim sanat danışmanlığımızı yapıyordu. Koleksiyonda çok değerli tablolarımız vardı. 1998 Nisan ayında, içlerinde kayıp tablolarında bulunduğu 72 sayfadan oluşan bir kitapçık bastırmıştık. Daha sonra bazıları Eşrefpaşa'da Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde görülmüş. Tablo, yıllar geçtikçe daha da değerlenir. Tablo, hiç hurda olur mu?" dedi.