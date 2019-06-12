Kayıp olan 3 çocuk babası dere kenarında ölü bulundu Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kayıp olarak aranan 3 çocuk babası dere kenarında ölü bulundu.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kayıp olarak aranan 3 çocuk babası dere kenarında ölü bulundu.

Olay, Tepeköy Mahallesi İncirlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece dere kenarında bir kişinin cansız bedenine rastlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 19 Mayıs İlçe Jandarma ekipleri, şahsın ailesi tarafından kayıp ilan verilen 3 çocuk babası Murat Batmaz (34) olduğunu tespit etti. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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