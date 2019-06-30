Kayıp öğretmenin köpeği sahilde sahibini bekliyor

Giresun’un Tirebolu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ederken, köpeği ise sahilde bekleyişini sürdürüyor.

Beygirkumu plajında serinlemek için denize giren Selim Balcı’yı dalgıçlar ve helikopterle arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Denizin dalgalı oluşu nedeniyle arama çalışmalarını güçlükle sürdüren dalgıçlar sahile yakın kayalıklarda, helikopter ise su yüzeyinde arama çalışmaları yapıyor. Kayıp öğretmenin Dakgo isimli köpeği ise sahilde sahibinin dönmesini bekliyor. Köpeğin zaman zaman suya girmesi ve havlaması ise çevredekilerin dikkatini çekiyor.

Vatandaşlar, köpeğin mahallede sahipsiz olduğunu ve öğretmen Selim Balcı’nın köpeği sahiplenerek beslediğini ifade ettiler.

Dün Beygirkumu plajında öğretmen Selim Balcı, Samet Çilingir ile serinlemek için girdiği denizde kaybolmuştu. Samet Çilingir ise çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.